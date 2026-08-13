Zum Auftakt kassierten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen eine Niederlage in Kölbingen. Gegner SG Rennerod dagegen konnte derweil gegen den TuS Montabaur glänzen. Am Samstag kommt es am Flürchen zum direkten Duell der Teams.
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Für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut hätte der Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Ost kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während die Sportfreunde zum Auftakt bei der SG Guckheim/Kölbingen leer ausgingen (0:2), feierten die Kombinierten einen 4:0-Erfolg gegen den TuS Montabaur.