Nach unterschiedlichem Auftakt Höhr trifft auf selbstbewussten Aufsteiger aus Rennerod Lukas Erbelding 13.08.2026, 18:00 Uhr

i Die SG Rennerod um Michael Löwen (rechts) hatte gegen den TuS Montabaur (im weißen Trikot Rico Brenner) alles im Griff. Am Samstag sind die SGler bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen gefordert. Horst Wengenroth

Zum Auftakt kassierten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen eine Niederlage in Kölbingen. Gegner SG Rennerod dagegen konnte derweil gegen den TuS Montabaur glänzen. Am Samstag kommt es am Flürchen zum direkten Duell der Teams.

Für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut hätte der Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Ost kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während die Sportfreunde zum Auftakt bei der SG Guckheim/Kölbingen leer ausgingen (0:2), feierten die Kombinierten einen 4:0-Erfolg gegen den TuS Montabaur.







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