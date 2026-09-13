Sorgen bei Müschenbach wachsen Höhr-Grenzhausens Knoten platzt im Regen von Hachenburg Marco Rosbach 13.09.2026, 19:20 Uhr

i In dieser Szene war Müschenbachs David Aust (rechts) gegen Höhr-Grenzhausens Joker Jaider Cardona Chicaiza (in Weiß) genauso zur Stelle wie Mitte der ersten Halbzeit beim Foulelfmeter von Niklas Hermann. Doch dreimal musste der SG-Keeper hinter sich greifen. Volker Horz

Wer ein solches Spiel gewinnt, dem macht der Dauerregen nichts aus. „Längst überfällige Punkte“ habe seine Mannschaft geholt, freute sich Höhr-Grenzhausens Trainer Almir Ademi. Bei der unterlegenen SG Müschenbach war die Stimmung wie das Wetter.

Jetzt sind es nur noch drei Mannschaften, die in der Bezirksliga Ost weiterhin ohne Sieg bleiben. Eine davon ist die SG Müschenbach/Hachenburg, die zudem noch auf den ersten Punkt wartet. Im Kellerduell gegen die bis dahin gleichfalls sieglosen SF Höhr-Grenzhausen zog das Team von Trainer Torsten Gerhardt mit 0:3 (0:2) den Kürzeren und erreichte nicht einmal die kleinsten Ziele.







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