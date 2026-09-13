Sorgen bei Müschenbach wachsen
Höhr-Grenzhausens Knoten platzt im Regen von Hachenburg
In dieser Szene war Müschenbachs David Aust (rechts) gegen Höhr-Grenzhausens Joker Jaider Cardona Chicaiza (in Weiß) genauso zur
In dieser Szene war Müschenbachs David Aust (rechts) gegen Höhr-Grenzhausens Joker Jaider Cardona Chicaiza (in Weiß) genauso zur Stelle wie Mitte der ersten Halbzeit beim Foulelfmeter von Niklas Hermann. Doch dreimal musste der SG-Keeper hinter sich greifen.
Volker Horz

Wer ein solches Spiel gewinnt, dem macht der Dauerregen nichts aus. „Längst überfällige Punkte“ habe seine Mannschaft geholt, freute sich Höhr-Grenzhausens Trainer Almir Ademi. Bei der unterlegenen SG Müschenbach war die Stimmung wie das Wetter.

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Jetzt sind es nur noch drei Mannschaften, die in der Bezirksliga Ost weiterhin ohne Sieg bleiben. Eine davon ist die SG Müschenbach/Hachenburg, die zudem noch auf den ersten Punkt wartet. Im Kellerduell gegen die bis dahin gleichfalls sieglosen SF Höhr-Grenzhausen zog das Team von Trainer Torsten Gerhardt mit 0:3 (0:2) den Kürzeren und erreichte nicht einmal die kleinsten Ziele.
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