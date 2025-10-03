8:0-Triumph gegen Ahrbach Höhr-Grenzhausens Kantersieg mit historischer Note Thomas Hardt 03.10.2025, 10:07 Uhr

i Lennart Reimers (links) eröffnete nach einer Viertelstunde das Höhrer Torfestival gegen die SG Ahrbach (rechts Marvin Butzbach). Bereits zur Pause hatten die Sportfreunde im Kellerduell für klare Verhältnisse gesorgt. Andreas Hergenhahn

„Längst überfällig“, fand Trainer Almir Ademi den ersten Saisonsieg der SF Höhr-Grenzhausen. Dass die Sportfreunde das Kellerduell der Bezirksliga Ost gegen die SG Ahrbach derart deutlich gewinnen würden, war aber nicht unbedingt zu erwarten.

Es war mit Sicherheit noch kein Befreiungsschlag, aber immerhin der erste Schritt in die richtige Richtung für die SF Höhr-Grenzhausen. Mit 8:0 (5:0) setzten sich die Kannenbäcker im Kellerduell gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod durch und feierten so nicht nur den ersten Dreier dieser Spielzeit in der Bezirksliga Ost, sondern auch den höchsten Heimsieg seit fast sechs Jahren.







