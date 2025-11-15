Keine Elfmeter, keine Tore Höhr-Grenzhausens Fairplay wird gegen Lautzert bestraft Thomas Hardt 15.11.2025, 22:04 Uhr

i Lautzerts Maximilian Strauch (am Ball), der sich hier einen heißen Zweikampf mit Höhr-Grenzhausens Bruno Antunes liefert, sorgte am Flürchen für die ersten gefährlichen Offensivaktionen. Andreas Hergenhahn

Tore sind das, was die Zuschauer beim Fußball sehen wollen. Gibt’s keine Treffer, wollen sie wenigstens Spannung erleben. Die gab es zwischen Höhr-Grenzhausen und Lautzert-Oberdreis, garniert mit strittigen Szenen, in denen die Pfeife still blieb.

Eine Nullnummer der besseren Sorte erlebten die 120 Zuschauer am „Flürchen“ bei der Partie der Bezirksliga Ost zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Am Ende waren sich auch die Übungsleiter einig und zum größten Teil zufrieden mit den Leistungen und dem Platz.







