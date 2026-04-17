SF mit schwerem Heimspiel Höhr-Grenzhausen will Spitzenreiter aus Betzdorf ärgern Jona Heck 17.04.2026, 11:52 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich die SG 06 Betzdorf mit Temel Uzun (am Ball) zu Hause knapp mit 1:0 gegen die SF Höhr-Grenzhausen (in Blau) durch. Manfred Böhmer/balu

Die SG 06 Betzdorf darf im Kampf um die Meisterschaft keine Punkte mehr liegenlassen. Im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen erwartet Trainer Enis Caglayan eine schwere Aufgabe gegen strukturierte Gastgeber.

„Wir wollen den Tabellenersten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ärgern“, gibt Almir Ademi, Trainer der Sportfreunde Höhr-Grenzhausen, die klare Marschroute seiner Mannschaft vor. Am 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost empfangen die Kannenbäckerstädter am Samstag, 17.







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