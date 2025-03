Dass die SF Höhr-Grenzhausen ihr Punktekonto am 21. Spieltag auf 30 erhöhen würden, war nicht unbedingt zu erwarten. Doch die Kannenbäcker machten in Niederroßbach vieles richtig, während der gastgebende Tabellenvierte enttäuschte.

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben die SF Höhr-Grenzhausen ihren ersten Auswärtssieg des Jahres gefeiert. Am 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost setzen sie sich mit 3:1 (1:0) beim Tabellenvierten FC HWW Niederroßbach durch. „Durch den Ausfall unseres Kapitäns Lukas Blech mussten wir die Formation in der Innenverteidigung ändern. Das hat die Kreativität im Spiel nach vorne beeinträchtigt“, machte HWW-Coach Metin Kilic eine mögliche Ursache für den unerwarteten Rückschlag aus. Seine Elf trieb zwar das Spiel ständig an, konnte sich für das optische Übergewicht jedoch nichts kaufen. Die Gäste aus dem Kannenbäckerland standen tief und störten mit vereinten Kräften das recht ideenlose Anrennen des vermeintlichen Favoriten mit Bravour.

Stutzenfarbe sorgt für Verspätung

Begonnen hatte die Partie mit zehnminütiger Verspätung. Schiedsrichter Jan Bernstädt bemängelte die identische weiße Stutzenfarbe beider Teams. Offenbar wirkte sich dieses Ereignis vor Spielbeginn negativ auf die Aktionen des FC aus – zu zwingenden Aktionen gelangten die Einheimischen jedenfalls nicht. Bei den Sportfreunden trat die Problematik Chancenverwertung in einer Minute gleich dreifach zutage. Max Klas nach eigener Balleroberung und im zweiten Versuch Christian Schauer brachten den Ball aus aussichtsreichen Positionen genauso wenig im Tor unter wie Tobias Gleich, der ungehindert zum Kopfball kam (15.).

Da musste der Gegner eben beim Toreschießen mithelfen. Mirza Sinanovic traf unhaltbar für seinen Keeper Jan KIefer zum 0:1 ins falsche Tor (35.). Nur selten kamen die Sportfreunde zu Umschaltmomenten. Diese Vorstöße fanden aber stets Beachtung. Die Einheimischen waren nicht in der Lage, das dichte Abwehrnetz der Gäste in Verlegenheit zu bringen. Unmittelbar vor dem Pausengang war es beim späteren Sieger Moritz Zimmerschied, der im Anschluss an eine Ecke den zweiten Ball zum 0:2 in den Giebel hämmerte.

Chiriaza erhöht in Unterzahl auf 0:3

Auch im zweiten Durchgang blieb es ein gebrauchter Tag für den FC HWW. Alle drei Stürmer waren in der konzentrierten Höhrer Hintermannschaft gut aufgehoben. Angesichts der Doppelführung fanden die Gäste nun immer besser in die Begegnung und wussten auch spielerisch zu gefallen. Bruno Antunes scheiterte am Pfosten (63.). Auch der vorzeitige Abschied von Moritz Zimmerschied mit Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels hatte keine Auswirkungen (66.).

Bei den Hausherren war einfach der Wurm drin. So war es nicht verwunderlich, dass die Sportfreunde sogar in Unterzahl noch einen draufpackten. Der agile Jaider Cardona Chiriaza erhöhte auf 0:3 (88.). Für die Hausherren reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik durch Alexander Haller, der den 1:3-Endstand markierte (90.+2). „Das war ein sehr ordentlicher Auftritt von uns. Aus einer stabilen Grundordnung haben wir Nadelstiche gesetzt.

„Wir waren zu statisch und verkrampft, hatten praktisch keine Torchance. Höhr hat das richtig gut gemacht.“

Metin Kilic, Trainer FC HWW Niederroßbach

Die Art und Weise mit guter Arbeit gegen den Ball hat uns drei wichtige Punkte gebracht“, fiel Gäste-Coach Almir Ademi ein Stein vom Herzen. „Glückwunsch an den Gegner. Wir waren zu statisch und verkrampft, hatten praktisch keine Torchance. Höhr hat das richtig gut gemacht“, erwies sich HWW-Trainer Kilic als fairer Verlierer.

FC HWW Niederroßbach – SF Höhr-Grenzhausen 1:3 (0:2)

FC HWW Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Haller, Sinanovic, Erol (57. Christian) – Walkenbach (60. Bekteshi), Rhein – Tanaka – Englisch (75. Koc), Sucu, Röder (67. Thomaser).

SF Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Cardona Chicaiza (90. Fuhr), Gleich, Öztürk, Schuster – Zimmerschied – Klas (87. Birnbach), Schauer, Celik, Hermann (90. Tasli) – Antunes (68. de Sa Alberto).

Schiedsrichter: Jan Bernstädt (Plaidt)

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 Mirza Sinanovic (35., Eigentor), 0:2 Moritz Zimmerschied (45.) 0:3 Jaider Cardona Chiriaza (88.), 1:3 Alexander Haller (90.+2).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Moritz Zimmerschied (Höhr-Grenzhausen) wegen wiederholten Foulspiels (66.).