Höhr-Grenzhausen erwartet in Vettelschoß kein Geschenk

Wem gelingt der versöhnliche Abschluss? In der Hinrunde hatte die SG St. Katharinen noch die Nase vorn, doch im Laufe der Saison kamen die SF Höhr-Grenzhausen besser ins Rollen und sind inzwischen am letzten Gegner des Jahres vorbeigezogen.
Zu Beginn der Hinrunde hatten sich die Wege der SG St. Katharinen-Vettelschoß und der SF Höhr-Grenzhausen in der Bezirksliga Ost schnell getrennt. Der Aufsteiger aus dem Kreis Neuwied entschied am zweiten Spieltag das Duell am Flürchen mit 2:0 für sich und war den Höhrern für einige Zeit enteilt.