Der Trend ist gegenläufig Höhr-Grenzhausen erwartet in Vettelschoß kein Geschenk Marco Rosbach 27.11.2025, 14:11 Uhr

i Nach der 1:3-Niederlage bei der SG Lautzert (links Tim Luca Schulz) wollen Jannik Pehlivan (rechts) und die SG St. Katharinen zum Jahresabschluss noch einmal punkten. Jürgen Augst/byJogi

Wem gelingt der versöhnliche Abschluss? In der Hinrunde hatte die SG St. Katharinen noch die Nase vorn, doch im Laufe der Saison kamen die SF Höhr-Grenzhausen besser ins Rollen und sind inzwischen am letzten Gegner des Jahres vorbeigezogen.

Zu Beginn der Hinrunde hatten sich die Wege der SG St. Katharinen-Vettelschoß und der SF Höhr-Grenzhausen in der Bezirksliga Ost schnell getrennt. Der Aufsteiger aus dem Kreis Neuwied entschied am zweiten Spieltag das Duell am Flürchen mit 2:0 für sich und war den Höhrern für einige Zeit enteilt.







