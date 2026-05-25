Sportfreunde gewinnen 2:0
Höhr-Grenzhausen beendet Runde mit fünf Siegen in Folge
Joshua Heinz (am Ball) und die SF Höhr Grenzhausen waren im Spiel bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod obenauf und setzte
Joshua Heinz (am Ball) und die SF Höhr Grenzhausen waren im Spiel bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod obenauf und setzten sich mit 2:0 durch.
Jürgen Augst/byJogi

Die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen können mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Das 2:0 bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod war gleichbedeutend mit dem fünften Sieg in Folge für die Sportfreunde. 

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Dieses gute Gefühl – am Ende konnten es die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen für sich verbuchen und sich mit fünf Siegen in Folge erfolgreich in die Sommerpause verabschieden. Beim letzten Auftritt der Saison 2025/2026 siegten die Kannenbäcker bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 2:0 (0:0) und schafften es somit, noch eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen.

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