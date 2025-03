Höhr-Coach Ademi: „Jetzt sollten alle wach sein“

Bereits am Mittwochabend wird der 19. Spieltag in der Bezirksliga Ost eröffnet. Dabei geht es nicht nur um Punkte, wenn die SF Höhr-Grenzhausen und der TuS Montabaur aufeinandertreffen, sondern auch um eine Freundschaft, die kurz ausgesetzt wird.

Die ersten Punktspiele des Jahres in der Bezirksliga Ost hätten nicht unterschiedlicher laufen können für den TuS Montabaur und die SF Höhr-Grenzhausen. Während die Kreisstädter bereits am Freitagabend einen Start nach Maß erwischt haben und die SG Wallmenroth/Scheuerfeld mit 3:0 bezwangen, mussten sich die Sportfreunde am Sonntag beim TuS Asbach mit 0:4 geschlagen geben. In der Hinrunde entschied Montabaur das Duell gegen die Höhrer mit 2:1 für sich, jetzt kommt es in einer vorgezogenen Partie des 19. Spieltags zum Wiedersehen (Mittwoch, 20 Uhr, Kunstrasen am Flürchen).

„Es wird eine harte Nuss, die es zu knacken gilt.“

Almir Ademi, Trainer SF Höhr-Grenzhausen

„Jetzt sollten alle wach sein, das Ergebnis vom Wochenende war in dieser Höhe sehr hart“, sagt Almir Ademi, der Höhr-Grenzhausens Mannschaft gemeinsam mit Thomas Arzbach trainiert. Jetzt gelte es, gegen Montabaur eine Reaktion zeigen, „wobei wir weiterhin auf unsere eigenen Stärken bauen wollen“, betont Ademi. Allerdings weiß er: „Es wird eine harte Nuss, die es zu knacken gilt.“

Montabaurs Trainer Markus Kluger spricht von einem schweren Auswärtsspiel in Höhr-Grenzhausen. „Nach guten Ergebnissen in der Vorbereitung haben sie für mich überraschend deutlich in Asbach verloren und werden mit Sicherheit besonders motiviert gegen uns zu Werke gehen“, sagt Kluger mit Blick auf die Gastgeber. Bei seinem eigenen Team lichte sich das Krankenlager bis zum Spiel leider nicht.

Kurze Funkstille zwischen Kluger und Arzbach

Eine besondere Verbindung ist übrigens vorerst auf Eis gelegt. „Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Thomas Arzbach am Sonntag ruht nun eine ganz besondere Freundschaft zum Trainer von Höhr-Grenzhausen bis Mittwoch um 22 Uhr“, berichtet Kluger. Wer dann die bessere Laune hat, wenn die Funkstille zwischen den beiden Trainern und Freunden endet, wird vorher von den Spielern auf dem Platz entschieden.