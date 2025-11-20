Rechnung offen mit Herschbach Höhr-Coach Ademi: Es soll etwas abgehen auf dem Platz 20.11.2025, 11:38 Uhr

i Schon das Hinspiel war umkämpft zwischen der SG Herschbach/Girkenroth/Salz und den SF Höhr-Grenzhausen - mit dem besseren Ende für den Aufsteiger um Jonas Herdering (links, hier im Kopfballduell mit Moritz Zimmerschied). Andreas Hergenhahn

Zum Start der Rückrunde geht es für Dirk Hannappel zurück an eine alte Wirkungsstätte. Zeit für Sentimentalitäten ist in Höhr-Grenzhausen aber nicht. Seine SG Herschbach ist trotz verbesserter Leistung auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Wiedersehen am Flürchen für Dirk Hannappel: Von 2014 bis 2016 trainierte der Obererbacher die SF Höhr-Grenzhausen, auf die er in der Bezirksliga Ost nun mit seiner SG Herschbach/Girkenroth/Salz trifft (Samstag, 17.30 Uhr). Dass er sich dort noch auskennt, wagt der SG-Coach zu bezweifeln.







