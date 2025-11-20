Höhr-Coach Ademi: Es soll etwas abgehen auf dem Platz

Zum Start der Rückrunde geht es für Dirk Hannappel zurück an eine alte Wirkungsstätte. Zeit für Sentimentalitäten ist in Höhr-Grenzhausen aber nicht. Seine SG Herschbach ist trotz verbesserter Leistung auf einen Abstiegsplatz gerutscht.
Wiedersehen am Flürchen für Dirk Hannappel: Von 2014 bis 2016 trainierte der Obererbacher die SF Höhr-Grenzhausen, auf die er in der Bezirksliga Ost nun mit seiner SG Herschbach/Girkenroth/Salz trifft (Samstag, 17.30 Uhr). Dass er sich dort noch auskennt, wagt der SG-Coach zu bezweifeln.