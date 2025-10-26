Rheinlandligaabsteiger im Herbstblues: Die Hartmann-Elf kassiert gegen ein engagiertes Höhr-Grenzhausen, das den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit feiert, die dritte Niederlage in Folge. Schon früh wurden die Weichen gestellt.

Zur Eröffnung des 12. Spieltags der Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod beim 0:2 (0:2) gegen die SF Höhr-Grenzhausen einen gebrauchten Tag erwischt. Das größere Engagement ging deutlich von den Gästen aus.

Ein katastrophaler Fehlpass in die Füße von Jaider Cardona Chicaiza zum 0:1 leitete nach nur sechs Minuten die erste Heimniederlage der SG ein.