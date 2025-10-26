Sportfreunde siegen verdient
Höhr bestraft Westerburgs „kollektives Versagen“
Die Westerburger Defensive um Niklas Henry und Lars Hendrik Jung (blaue Trikots von links) kommt den quirligen Höhrern nicht hinterher: Bruno Antunes (in Weiß mit der Nummer 17) steuert hier auf Jonathan Kloft, den besten Heimakteur am Samstag, zu und erzielt wenige Sekunden später das 0:2. Zehn Minuten zuvor sorgte bereits Jaider Cardona Chicaiza (Nummer 24) für die Führung.
Rheinlandligaabsteiger im Herbstblues: Die Hartmann-Elf kassiert gegen ein engagiertes Höhr-Grenzhausen, das den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit feiert, die dritte Niederlage in Folge. Schon früh wurden die Weichen gestellt.

Zur Eröffnung des 12. Spieltags der Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod beim 0:2 (0:2) gegen die SF Höhr-Grenzhausen einen gebrauchten Tag erwischt. Das größere Engagement ging deutlich von den Gästen aus. Ein katastrophaler Fehlpass in die Füße von Jaider Cardona Chicaiza zum 0:1 leitete nach nur sechs Minuten die erste Heimniederlage der SG ein.

