Den Fußballern der SG Rheinhöhen bleibt in der Bezirksliga Ost aber auch nichts erspart. Vor elf Tagen sorgte ein Gewitter im Spiel beim FC HWW Niederroßbach für einen frühen Abbruch nach nur sieben Minuten. Im Wiederholungsspiel wurde der Neuling aus dem Rhein-Lahn-Kreis, dessen direkter Abstieg längst besiegelt ist, bei der 3:12 (2:6)- Niederlage von einer wahren Torflut überrascht.

„Das 4:1 war das erste herausgespielte Tor. Vorher haben wir nur Geschenke verteilt.“

Jörg Köhler , Trainer SG Rheinhöhen

Die gastgebende Elf aus dem Hohen Westerwald betrieb nach der 0:6-Pleite bei der SG Betzdorf eine Art Frustbewältigung. Fehlende Ordnung und Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft des Tabellenletzten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath ließen den FC HWW schon zeitig durch Treffer von Motoshi Tanaka (4.) und Philipp Röder (7.) zum 2:0 auf die Siegerstraße gelangen.

Die Gäste verzichteten auf taktische Zwänge, wollten Spaß am Fußball haben und traten keineswegs ängstlich auf. Nach Röders 3:0 (18.) verkürzte Leon Hamm für den Aufsteiger (20.). „Das 4:1 war das erste herausgespielte Tor. Vorher haben wir nur Geschenke verteilt“, sah SG-Trainer Jörg Köhler vor dem Treffer von Ricardo Bartoschek (24.) erhebliche Defizite in seiner Defensive. Über beide Außenbahnen wirkte das Schlusslicht anfällig wie unter anderem bei Tanakas 5:1 (29.). Die engagierten Gäste verkürzten abermals durch André Michael auf 5:2 (32.), ehe beim späteren Sieger Lorenz Vincent Marquardt zum 6:2- Halbzeitstand in den Winkel traf (39.).

Am Ende kommt es knüppeldick

Die SG Rheinhöhen musste mit Beginn der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt zweimal tauschen. Die Hausherren zogen durch Röder (53.) und Fabian Thomaser (55.) auf 8:2 davon, wirkten in der Rückwärtsbewegung aber zuweilen recht nachlässig. „Vogelwild, wie wir verteidigt haben“, haderte Metin Kilic über die Überheblichkeit im Abwehrverhalten. SG-Kapitän Niklas Becker hätte wiederholt seine Elf heranführen können, blieb aber vor dem Tor unentschlossen (50., 58.). Der FC HWW ließ deutlich die Zügel schleifen. So kam der Tabellenletzte in seiner stärksten Phase durch Moritz Zils (62.) noch einmal zum 8:3 heran.

Immer dann, wenn der Rheinlandliga-Absteiger von der Hessenstraße das Tempo anzog und flüssig seine technischen Vorteile ausspielte, wurden die Schwächen beim Gegner schonungslos aufgedeckt. Nachdem Röder mit einem an ihm selbst verursachten Strafstoß den alten Abstand wiederhergestellt hatte (74.), kam es für die Gäste in den letzten zehn Minuten knüppeldick. Niederroßbach tobte sich nun richtig aus und machte durch Thomaser (83.), Yacub Sucu (87.) und Röder mit seinem fünften Tor (90.) das Dutzend voll. Die SG trug die Niederlage mit Fassung und Anstand. Schiedsrichter Jan Schmidt brauchte über die gesamte Spieldauer keine Karte zu zücken.

„Wichtig war, dass wir keine Zweifel aufkommen ließen, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“

Metin Kilic, Trainer FC HWW Niederroßbach

„Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch. Zu allem Übel schied heute André Michael mit Verdacht auf Mittelhandbruch aus. Dann ist das Resultat am Ende zweitrangig“, ist Jörg Köhler bei den Kombinierten froh, wenn die Runde vorbei ist. „Wichtig war, dass wir keine Zweifel aufkommen ließen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Trotzdem haben wir zu viele leichtsinnige Fehler gemacht. Respekt an den Gegner, dass er die Strapazen der weiten Anreise noch einmal auf sich genommen hat“, erkannte Metin Kilic beim Sieger trotz des Schützenfests einige Baustellen in seiner Mannschaft.

FC HWW Niederroßbach – SG Rheinhöhen 12:3 (6:2)

FC HWW Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Sinanovic, Blech, Christian (57. Ferger) – Walkenbach, Erol (57. Sucu) – Tanaka (75. Haller) – Marquardt (53. Thomaser), Bartoschek (60. Koc), Röder.

SG Rheinhöhen: Rosenbach – Schmidt (68. Göbel), Roth, Rücken, Stein – D. Klein, Becker, Michael (46. Köhler), S. Klein (69. Kunz) – Hamm (46. Meuer), Zils.

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Koblenz).

Zuschauer: (56.).

Tore: 1:0 Motoshi Tanaka (4.), 2:0, 3:0 Philipp Röder (7., 18.), 3:1 Leon Hamm (20.), 4:1 Ricardo Bartoschek (24.), 5:1 Motoshi Tanaka (29.), 5:2 André Michael (32.) 6:2 Lorenz Vincent Marquardt (39.), 7:2 Philipp Röder (53.), 8:2 Fabian Thomaser (55.), 8:3 Moritz Zils (52.), 9:3 Philipp Röder (74., Foulelfmeter), 10:3 Fabian Thomaser (83.), 11:3 Yacub Sucu (87.), 12:3 Philipp Röder (90.).