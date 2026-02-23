Hannappel kann mit Test leben Herschbachs Nach-Fastnachtskick in Horressen endet 1:1 Marco Rosbach 23.02.2026, 14:09 Uhr

i Dirk Hannappels SG Herschbach trennte sich im vorletzten Testspiel der Wintervorbereitung 1:1 von der SG Horressen. Marco Rosbach

Die einen kämpfen um den Verbleib in der Bezirksliga Ost, die anderen um die Meisterschaft in der Kreisliga A3. Das Testspiel der SG Herschbach bei der SG Horressen endete mit einem 1:1 und wurde als Nach-Fastnachtskick „geadelt“.

Das vorletzte Testspiel in der Wintervorbereitung der SG Herschbach/Girkenroth/Salz hatte eine besondere Note. Während die Mannschaft von Trainer Dirk Hannappel in den kommenden Monaten alles daran setzen wird, das Klassenziel in der Bezirksliga Ost zu erreichen, strebt die SG Horressen-Elgendorf als Tabellenführer der Kreisliga A3 den Aufstieg in ebenjene Spielklasse an.







