Formstarke Asbacher zu Gast Herschbach will perfektes 2025 erfolgreich abschließen Jona Heck 27.11.2025, 13:41 Uhr

i Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (vorne in Weiß Louis Klöckner) kehrte im Sommer nach über vier Jahrzehnten in die Bezirksliga zurück. Am liebsten würde die Hannappel-Elf auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Andreas Hergenhahn

In der Fußball-Bezirksliga Ost wollen sowohl die SG Herschbach/Girkenroth/Salz als auch der TuS Asbach das Kalenderjahr erfolgreich abschließen. Die Herschbacher am liebsten auf einem Nichtabstiegsplatz, die Asbacher in Schlagdistanz zum Spitzenduo.

In der Fußball-Bezirksliga Ost empfängt die SG Herschbach/Girkenroth/Salz am letzten Spieltag des Kalenderjahres 2025 den TuS Asbach auf dem Girkenrother Kunstrasenplatz. Die Herschbacher spielen als Aufsteiger eine durchaus solide Saison und stehen auf dem ersten Abstiegsplatz, sind aber punktgleich mit den Burgschwalbachern, welche über dem Strich hausieren.







