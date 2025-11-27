Herschbach will perfektes 2025 erfolgreich abschließen

In der Fußball-Bezirksliga Ost wollen sowohl die SG Herschbach/Girkenroth/Salz als auch der TuS Asbach das Kalenderjahr erfolgreich abschließen. Die Herschbacher am liebsten auf einem Nichtabstiegsplatz, die Asbacher in Schlagdistanz zum Spitzenduo.
Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-Bezirksliga Ost empfängt die SG Herschbach/Girkenroth/Salz am letzten Spieltag des Kalenderjahres 2025 den TuS Asbach auf dem Girkenrother Kunstrasenplatz. Die Herschbacher spielen als Aufsteiger eine durchaus solide Saison und stehen auf dem ersten Abstiegsplatz, sind aber punktgleich mit den Burgschwalbachern, welche über dem Strich hausieren.