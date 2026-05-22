Knaller vor letztem Spieltag Herschbach und Aufstiegstrainer Hannappel trennen sich Marco Rosbach 22.05.2026, 14:30 Uhr

i Das war's: Nach zwei Jahren mit dem Aufstieg von der A-Klasse in die Bezirksliga Ost und dem prompten Abstieg endet die Zusammenarbeit zwischen Trainer Dirk Hannappel und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz früher als noch Anfang des Jahres geplant. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Auf der Zielgeraden der Saison geht es in der Bezirksliga Ost nicht nur in Titelrennen und Abstiegskampf heiß her. Personelle Entscheidungen sorgen für Wirbel. Bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz steht noch vor dem Finale eine Trennung ins Haus.

Dirk Hannappel ist ein Mann der klaren Worte. So sehr ihn die einen dafür schätzen, haben andere schon mal Probleme mit der direkten Art des erfahrenen Fußballtrainers, dem in allen Lebenslagen wichtig ist, „dass man immer mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen kann, egal was passiert ist“, wie er sagt.







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