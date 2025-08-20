Die Voraussetzungen für einen Fußballabend mit hohem Unterhaltungswert scheinen gegeben zu sein. In den bisherigen Spielen ging es bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz und dem FC Borussia Niederroßbach stets torreich zu.

Der dritte Spieltag in der Bezirksliga Ost wird bereits am Donnerstagabend eröffnet, wenn Aufsteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz den Fünften der Vorsaison, den FC Borussia Niederroßbach, empfängt (19.30 Uhr, in Salz). In der Frühphase der aktuellen Runde sind noch keine klaren Tendenzen abzusehen, beide Teams haben je ein Spiel gewonnen und eines verloren. Klar scheint nach den bisherigen Ergebnissen nur, dass die Zuschauer einige Tore erwarten dürfen. In den vier Spielen mit Beteiligung der beiden Westerwald/Sieg-Konkurrenten fielen insgesamt stattliche 27 Treffer.

„Wir müssen alles komplett anders machen als in der ersten Halbzeit in Asbach.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach/Girkenroth/Salz

„Eigentlich ist es relativ einfach“, sagt Herschbachs Trainer Dirk Hannappel, dessen Team nach dem hart erkämpften 4:3-Auftakterfolg gegen die SF Höhr-Grenzhausen zuletzt beim TuS Asbach mit 1:4 das Nachsehen hatte. Warum einfach? „Wir müssen alles komplett anders machen als in der ersten Halbzeit in Asbach“, formuliert der SG-Coach seinen Plan. „Da waren wir mit dem 0:3 noch gut bedient, es war kein guter Auftritt von uns.“ Doch nach der Pause und entsprechenden Umstellungen sei eine Leistungssteigerung erkennbar gewesen, was sich in der ausgeglichenen zweiten Halbzeit, die isoliert betrachtet 1:1 endete, auch widergespiegelt habe.

Klar Ergebnisse bei den Gästen

Gegen die Niederroßbacher, die für Hannappel zu den Topfavoriten der Liga zählen, müsse man an diese gute Vorstellung im zweiten Abschnitt gegen Asbach anknüpfen. „Wir freuen uns auf das Spiel in Salz“, sagt Herschbachs Trainer. Der Platz sei gut präpariert, „jetzt hoffe ich, dass ich die Mannschaft gut präpariere“, so Hannappel, der die ein oder andere personelle Änderung ankündigt gegen einen FC Borussia aus dem Hohen Westerwald, bei dem bisher Licht und Schatten dicht beisammen lag. Der 1:5-Auftaktpleite bei Rheinlandliga-Absteiger SG Westerburg ließ das Team von Trainer Metin Kilic einen 6:3-Erfolg gegen Aufsteiger SV Windhagen folgen