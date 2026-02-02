Im Freien gefiel Dirk Hannappel seine SG Herschbach/Girkenroth/Salz besser als unterm Hallendach. In Oberbrechen musste der Bezirksligist am Ende aber um die hart erkämpfte Führung zittern.
Ehe es für die SG Herschbach/Girkenroth/Salz zum FVR-Hallenmasters nach Höhr-Grenzhausen ging, überprüfte der Ost-Bezirksligist auf dem Oberbrechener Kunstrasen seine Form und setzte sich dabei gegen die gastgebende TSG mit 4:3 (3:3) durch. Dabei fand Trainer Dirk Hannappel an dem Freilufttest deutlich mehr Gefallen als am eher glücklosen Auftritt bei der Budenzauber-Premiere des Fußballverbands Rheinland.