Elfer-Glück in letzter Minute Herschbach überzeugt seinen Coach nach harten Einheiten

i Lucas Hellmann (weißes Trikot, hier bedrängt von Oberbrechens Pascal Schmitt und Rafael Morim) glich für seine Herschbacher zum 3:3 aus. Andreas Hergenhahn

Im Freien gefiel Dirk Hannappel seine SG Herschbach/Girkenroth/Salz besser als unterm Hallendach. In Oberbrechen musste der Bezirksligist am Ende aber um die hart erkämpfte Führung zittern.

Ehe es für die SG Herschbach/Girkenroth/Salz zum FVR-Hallenmasters nach Höhr-Grenzhausen ging, überprüfte der Ost-Bezirksligist auf dem Oberbrechener Kunstrasen seine Form und setzte sich dabei gegen die gastgebende TSG mit 4:3 (3:3) durch. Dabei fand Trainer Dirk Hannappel an dem Freilufttest deutlich mehr Gefallen als am eher glücklosen Auftritt bei der Budenzauber-Premiere des Fußballverbands Rheinland.







