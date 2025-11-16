Leistung gut, Ergebnis sch... Herschbach-Coach Hannappel redet nach 2:4 Klartext Thomas Hardt 16.11.2025, 22:10 Uhr

i Timon Konstantinidis (in Grün) und seine SG Herschbach/Girkenroth/Salz unterlagen nach guter Leistung gegen Zyad El Mahdaoui (in Weiß) und den SV Windhagen. timon-konstantinidis-zyad-el-mahdaoui Andreas Hergenhahn

Dirk Hannappel scheut sich nicht, die Dinge so auf den Punkt zu bringen, wie sie ihm durch den Kopf gehen. Nach dem 2:4 im Aufsteigerduell der Bezirksliga Ost gegen Windhagen genügten dem Herschbacher Trainer dafür wenige Worte.

Auswärts läuft’s für den SV Windhagen. Im Aufsteigerduell in Girkenroth siegte der SVW bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz mit 4:2 (1:0), stoppte damit den Abwärtstrend und blieb somit auf seiner Gastspiel-Tournee über die fremden Plätze der Bezirksliga Ost bereits zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen.







