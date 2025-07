Einer wie Dirk Hannappel will am liebsten immer gewinnen, doch diese Niederlage beim eigenen Turnier ließ sich für den Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz verschmerzen. „Ich bin megazufrieden mit meiner Mannschaft“, sagte er trotz des 1:3 gegen den FC Waldbrunn im Finale des Viererturniers in Herschbach.

Cooles Turnier auf traumhaftem Rasen

„Waldbrunn ist einfach eine sehr gute Mannschaft“, ergänzte Hannappel mit Blick auf den Turniersieger, der sich – wie der drittplatzierte VfR 07 Limburg II als zweiter hessischer Teilnehmer – gefreut hätte, „bei einem coolen Turnier auf einem traumhaft guten Rasen“ spielen zu dürfen – und nicht „auf Plastik“.

i Auch der sonst treffsichere Niklas Löw konnte nicht verhindern, dass die SG Hundsangen in Herschbach ohne Sieg blieb. Andreas Hergenhahn

Als viertes Team trat Herschbachs künftiger Bezirksliga-Konkurrent SG Hundsangen an, musste sich aber sowohl Waldbrunn als auch Limburg II mit 1:2 geschlagen geben. „Von viermal 25 Minuten konnten wir leider nur einmal 25 Minuten das Gewünschte umsetzen“, sagte Trainer Thomas Schäfer. Gastgeber Herschbach setzte sich im Halbfinale gegen Limburg II mit 2:0 durch.