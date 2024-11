Bezirksliga Westfalen: Hektische Schlussphase in Obersetzen - Schlabach fliegt, Schiedsrichter geht Hektische Schlussphase endet abrupt: Abbruch in Obersetzen macht SG Mudersbach sprach- und ratlos 21.10.2024, 15:19 Uhr

i Die Rote Karte gegen Mudersbachs Trainer Timo Schlabach war nur der Startschuss zu einer hektischen Schlussphase. Foto: M. Böhmer/balu Manfred Böhmer

Dieses Spiel in der Bezirksliga Westfalen 5 zwischen dem SV Setzen und der SG Mudersbach/Brachbach hatte außergewöhnlich viel zu bieten. Schon bis zur Schlussviertelstunde fielen sechs Treffer. Doch was dann geschah, lieferte viel mehr Gesprächsstoff und hinterließ bei den Verantwortlichen der Gäste aus Mudersbach und Brachbach Sprach- und Ratlosigkeit.

Was war geschehen? „Der Schiedsrichter hat das Spiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit abgebrochen. Wieso, weshalb, warum? Das kann ich nicht sagen“, fasste SG-Trainer Timo Schlabach am Abend nach dem Spiel kurz und bündig zusammen. Doch was bewegte den Unparteiischen Lukas Angermann zum Abbruch?

