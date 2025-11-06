Heimspiel läutet Gerhardt-Ära und heimischen Markt ein

i Zweimal gingen Fabian Hüsch (vorne in Blau) und die SG Müschenbach in Hachenburg als Sieger vom Platz. Das soll auch am Freitagabend gelingen, beim Debüt von Neu-Trainer Torsten Gerhardt, dessen Ex-Kapitän Julius Müller (rechts) mit Malberg beim TuS Burgschwalbach die eigene Siegesserie ausbauen will. Jürgen Augst/byJogi

Gegen das noch sieglose Schlusslicht, die SG Ahrbach, feiert Torsten Gerhardt nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten sein Trainerdebüt in Hachenburg, wo einen Tag später

Der 14. Spieltag in der Bezirksliga Ost ist über das komplette Wochenende gestreckt. Den Anfang machen am Freitagabend drei Spiele, wobei der erste Anstoß bereits um 19 Uhr in Montabaur erfolgt. Auch in Hachenburg wird am Freitagabend schon gespielt. Dort soll beim Debüt des neuen Trainers Torsten Gerhardt der Grundstein für eine entspannte Stimmung am heimischen Katharinenmarkt am Samstag gelegt werden.







