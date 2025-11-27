Westerburg empfängt Malberg „Heimsieg auf Pfefferkuchenmarkt entsprechend begießen“ Moritz Hannappel 27.11.2025, 16:41 Uhr

i Im Hinspiel waren Malbergs Sebastian Rosbach (rechts) sowie Westerburgs Albert Kudrenko (links) beim 2:2 gleich auf. Gibt es im Rückspiel einen Sieger? Jürgen Augst/byJogi

Die SG Westerburg will mit einem Heimsieg gegen die SG Malberg in die Winterpause starten – und diese auf dem heimischen Weihnachtsmarkt einläuten. Doch die Gäste wollen gleichermaßen zurück in die Erfolgsspur

Auch wenn Christian Hartmann, der Trainer der SG Westerburg, den kommenden Gegner, die SG Malberg, aus dem Hinspiel und der vergangenen Rheinlandligasaison kennt, ließ er es sich nicht nehmen, sich vor Ort gegen die SG 06 Betzdorf ein aktuelles Bild des Gegners zu machen.







