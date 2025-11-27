„Heimsieg auf Pfefferkuchenmarkt entsprechend begießen“

Die SG Westerburg will mit einem Heimsieg gegen die SG Malberg in die Winterpause starten – und diese auf dem heimischen Weihnachtsmarkt einläuten. Doch die Gäste wollen gleichermaßen zurück in die Erfolgsspur
Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn Christian Hartmann, der Trainer der SG Westerburg, den kommenden Gegner, die SG Malberg, aus dem Hinspiel und der vergangenen Rheinlandligasaison kennt, ließ er es sich nicht nehmen, sich vor Ort gegen die SG 06 Betzdorf ein aktuelles Bild des Gegners zu machen.