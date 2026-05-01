Sechs Zähler beträgt vor den abschließenden vier Begegnungen der Saison der Vorsprung der TuS Burgschwalbach auf den ersten Abstiegsplatz. Am Sonntagnachmittag hat die Elf vom Märchenwald ab 15 Uhr in Asbach wahrlich eine harte Nuss zu knacken.
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Für Simone Floris steht das vorletzte Heimspiel mit dem TuS Asbach an, bevor es den Coach in der kommenden Saison als Trainer zum SC Uckerath (Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 2) zieht. Am Sonntag, 15 Uhr, empfangen die Asbacher in der Fußball-Bezirksliga Ost die TuS Burgschwalbach.