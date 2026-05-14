Fußball-Bezirksliga Ost Heim-Finale gegen Betzdorf-Schreck TuS Burgschwalbach Stefan Nink 14.05.2026, 10:02 Uhr

i Gefährlich bei Standards wollen die Burgschwalbacher auch bei Aufstiegskandidat SG Malberg werden. Hier tritt Mica Luis Schramm einen Eckball vor den gegnerischen Kasten. Thorsten Stötzer

Nachdem die TuS Burgschwalbach vor rund sechs Wochen der SG Betzdorf einen Zähler abgeknöpft hatte, will das Team vom Märchenwald auch am Samstagnachmittag bei der zweitplatzierten SG Malberg ein äußerst unangenehmer Gegner sein.

Sie haben die beeindruckende 100er-Marke bereits geknackt und mit 105 die meisten Tore erzielt. Dennoch müssen die so treffsicheren Bezirksliga-Fußballer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen dem Spitzenreiter SG 06 Betzdorf, gegen den sie in den direkten Duellen die bisher einzigen beiden Niederlagen der Saison hatten einstecken müssen, bei drei Zählern Rückstand weiter hinterherlaufen.







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