Lösung nach turbulenten Tagen Haubrich übernimmt SG Lautzert nach Keelers Rauswurf Moritz Hannappel 05.03.2026, 16:31 Uhr

i An neue Farben gewöhnen muss sich Lukas Haubrich (rechts), der sich hier im November 2022 als Spielertrainer der SG Müschenbach/Hachenburg gegen Elmin Selman von der SG Lautzert/Berod durchsetzt. Ab sofort ist der 36-Jährige der neue Trainer des damaligen Gegners. Thomas Jäger

Klaus-Jürgen Ehlgen spricht über die Trennung von Justin Keeler, die bei der SG Lautzert nicht ohne Nebengeräusche abgelaufen ist, und begründet zudem die Entscheidung für dessen Nachfolger. Lukas Haubrich hat bereits seine erste Einheit geleitet.

Turbulente Tage bei Ost-Bezirksligist SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod: Nachdem der bisherige Spielertrainer Justin Keeler am Montagvormittag telefonisch über das Ende der Zusammenarbeit informiert worden war, steht bereits sein Nachfolger fest. Wie aus Gerüchten bereits hervorgegangen ist, leitete Lukas Haubrich, früherer Oberligaspieler der EGC Wirges und des FV Engers sowie zuletzt auch Trainer bei der SG Neitersen/Altenkirchen und der SG ...







