Klaus-Jürgen Ehlgen spricht über die Trennung von Justin Keeler, die bei der SG Lautzert nicht ohne Nebengeräusche abgelaufen ist, und begründet zudem die Entscheidung für dessen Nachfolger. Lukas Haubrich hat bereits seine erste Einheit geleitet.
Lesezeit 4 Minuten
Turbulente Tage bei Ost-Bezirksligist SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod: Nachdem der bisherige Spielertrainer Justin Keeler am Montagvormittag telefonisch über das Ende der Zusammenarbeit informiert worden war, steht bereits sein Nachfolger fest. Wie aus Gerüchten bereits hervorgegangen ist, leitete Lukas Haubrich, früherer Oberligaspieler der EGC Wirges und des FV Engers sowie zuletzt auch Trainer bei der SG Neitersen/Altenkirchen und der SG ...