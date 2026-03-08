Montabaur zieht den Stecker Haubrich sieht bei der SG Lautzert noch viel Arbeit Helmut Rosbach 08.03.2026, 21:41 Uhr

i Mit seinem Treffer zum 3:1 unmittelbar nach der Pause sorgte Montabaurs Rico Brenner im Heimspiel gegen die SG Lautzert für die Vorentscheidung. Am Ende stand es 5:1. Andreas Hergenhahn

Verrückte Tage bei der SG Lautzert: Nach einem 6:1-Sieg gegen Burgschwalbach musste Justin Keeler gehen, jetzt gab es ein 1:5 beim Debüt von Lukas Haubrich. Der neue Trainer erkennt nach der Niederlage beim TuS Montabaur noch einige Baustellen.

In der Bezirksliga Ost hatte der TuS Montabaur die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod zu Gast und siegte nach 90 unterhaltsamen Minuten mit 5:1 (2:1). Da beide Teams im gesicherten Mittelfeld der Tabelle rangieren, hatte diese Partie im Vorfeld eigentlich wenig Brisanz.







