Westerburg empfängt Aufsteiger
Hartmann lässt sich von Türkiyemspors 0:4 nicht blenden
Gegen Mitaufsteiger Weitefeld (rechts Jan-Niklas Mockenhaupt) kam der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (links Karatekin Eray) n
Gegen Mitaufsteiger Weitefeld (rechts Jan-Niklas Mockenhaupt) kam der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (links Karatekin Eray) nicht zum Zug. Das soll gegen Westerburg besser werden.
Andreas Hergenhahn

Luft nach oben ist bei beiden: Während Westerburg am ersten Spieltag in letzter Sekunde immerhin den Ausgleich markierte, musste sich Türkiyemspor Ransbach-Baumbach deutlich geschlagen geben. Jetzt wollen beide zeigen, dass sie es besser können.

Lesezeit 2 Minuten
Spannender hätte das erste Saisonspiel der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost nicht sein können. Erst in der 90. Minute geriet das Team von Trainer Christian Hartmann in Burgschwalbach in Rückstand, um spät in der Nachspielzeit zumindest noch das 1:1 zu erzielen.
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