Fußball-Bezirksliga Ost Hartmann erwartet physisch starke Burgschwalbacher Stefan Nink 09.04.2026, 11:49 Uhr

i Der frühere katzenelnbogener Rufus Lorch (am Ball) leitet hier einen Angriff seiner TuS Burgschwalbach ein. Thorsten Stötzer

Mit fünf Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat sich die TuS Burgschwalbach vor dem Saison-Endspurt zwar eine ordentliche Ausgangsposition verschafft, bleibt aber unter Zugzwang. Am Sonntag kommt die SG Westerburg an den Stellweg.

Nach dem Gewinn eines „Bonuspunktes“ am Gründonnerstag beim Titelaspiranten SG 06 Betzdorf gilt es für die Bezirksligafußballer der TuS Burgschwalbach, im harten Kampf um den Verbleib auf der überkreislichen Bühne weitere Argumente, sprich Punkte, zu sammeln.







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