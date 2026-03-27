SG Herschbach unter Druck
Hannappels Rückkehr nach Hundsangen hat viele Facetten
Unter Druck: Dirk Hannappel muss mit der SG Herschbach an seiner alten Wirkungsstätte in Hundsangen punkten, um im Abstiegskampf
Unter Druck: Dirk Hannappel muss mit der SG Herschbach an seiner alten Wirkungsstätte in Hundsangen punkten, um im Abstiegskampf nicht den Kontakt nach oben zu verlieren.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Zwei Pleiten zu Jahresbeginn folgten für den abstiegsgefährdeten Bezirksligisten SG Herschbach ein enttäuschendes 1:1 bei Schlusslicht Ahrbach und ein bitteres 2:3 gegen den FC Kosova. Vor Dirk Hannappels Rückkehr nach Hundsangen steigt der Druck.

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„Es wird cool und gibt viele Gründe, auf dem Sportplatz vorbeizukommen“, ist Thomas Schäfer vor dem Heimspiel seiner SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Bezirksliga Ost gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (Sonntag, 15 Uhr, in Hundsangen) überzeugt.

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Bezirksliga OstSport

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