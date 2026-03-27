SG Herschbach unter Druck Hannappels Rückkehr nach Hundsangen hat viele Facetten Marco Rosbach 27.03.2026, 09:50 Uhr

i Unter Druck: Dirk Hannappel muss mit der SG Herschbach an seiner alten Wirkungsstätte in Hundsangen punkten, um im Abstiegskampf nicht den Kontakt nach oben zu verlieren. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Zwei Pleiten zu Jahresbeginn folgten für den abstiegsgefährdeten Bezirksligisten SG Herschbach ein enttäuschendes 1:1 bei Schlusslicht Ahrbach und ein bitteres 2:3 gegen den FC Kosova. Vor Dirk Hannappels Rückkehr nach Hundsangen steigt der Druck.

„Es wird cool und gibt viele Gründe, auf dem Sportplatz vorbeizukommen“, ist Thomas Schäfer vor dem Heimspiel seiner SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Bezirksliga Ost gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (Sonntag, 15 Uhr, in Hundsangen) überzeugt.







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