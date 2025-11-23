Frühes Herschacher Eigentor Hannappel tobt nach Rutschpartie in Höhr-Grenzhausen Rolf Schulze 23.11.2025, 09:38 Uhr

i Keine einfachen Bedingungen für ein Fußballspiel: Kälte und teils vereister Boden machten den den SF Höhr Grenzhausen (rechts Joshua Heinz) und der SG Herschbach (vorne links Jannis Mohr) zu schaffen. Andreas Hergenhahn

Ein frühes Eigentor auf vereistem Platz hat den SF Höhr-Grenzhausen drei Punkte gegen Aufsteiger SG Herschbach gebracht. Verletzungen ohne Fremdeinwirkungen trübten den Blick auf ein Spiel, an dessen Ende ein Arbeitssieg der Gastgeber stand.

Auf kuriose Weise sicherten sich die SF Höhr-Grenzhausen beim 1:0 (1:0) gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz die ersten Rückrundenpunkte in der Bezirksliga Ost. Herschbachs Trainer Dirk Hannappel war nach Spielende außer sich: „Das war heute nicht im Sinne des Amateursports.







