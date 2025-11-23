Hannappel tobt nach Rutschpartie in Höhr-Grenzhausen

Ein frühes Eigentor auf vereistem Platz hat den SF Höhr-Grenzhausen drei Punkte gegen Aufsteiger SG Herschbach gebracht. Verletzungen ohne Fremdeinwirkungen trübten den Blick auf ein Spiel, an dessen Ende ein Arbeitssieg der Gastgeber stand.
Lesezeit 2 Minuten
Auf kuriose Weise sicherten sich die SF Höhr-Grenzhausen beim 1:0 (1:0) gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz die ersten Rückrundenpunkte in der Bezirksliga Ost. Herschbachs Trainer Dirk Hannappel war nach Spielende außer sich: „Das war heute nicht im Sinne des Amateursports.