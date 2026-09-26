Wissen schlägt auch Hundangen Hannappel schwärmt nach Sieg gegen seinen Heimatverein Jens Kötting 26.09.2026, 22:14 Uhr

i Hundsangens Torwart Niklas Kremer (in Hellgrün) hielt viel, doch die drei Gegentreffer konnte auch er nicht verhindern. So setzte sich der VfB Wissen am Ende „nur“ mit 3:1 durch in einem Spiel, das wesentlich deutlicher hätte ausgehen können. Manfred Böhmer/balu

Am Ende stand ein 3:1 für den VfB Wissen, doch der Sieg des Tabellenführers gegen die SG Hundsangen hätte noch deutlich höher ausfallen können. Trainer Dirk Hannappel schwärmte vom Auftritt seiner Elf in einem Spiel, das für ihn ein besonderes war.

Der VfB Wissen behält auch nach dem vierten Heimspiel und dem achten Spieltag insgesamt in der Bezirksliga Ost seine weiße Weste. Gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth setzte sich der Tabellenführer hochverdient mit 3:1 (1:0) durch und vergab dabei noch reihenweise Torchancen.







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