Die Priorität war gesetzt: Erst sollten die Fußballer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz auf dem Platz alles geben, dann bei der Fastnacht. Der Plan, den Dirk Hannappel geschmiedet hatte, ging auf.
Lesezeit 1 Minute
Das Testspielprogramm der Westerwälder Bezirksligisten am dritten Februarwochenende war vergleichsweise überschaubar. Einige hatten sich ohnehin freie Fastnachtstage gegönnt, andere mussten ihre Spiele absagen. Doch gespielt wurde auch.SG Herschbach/Girkenroth/Salz – FC Dorndorf 4:2 (4:0).