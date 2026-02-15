Herschbach überzeugt bei Test Hannappel schickt Spieler mit gutem Gefühl zum Feiern Marco Rosbach 15.02.2026, 09:57 Uhr

i Da geht's zum Zug: Nach zwei Testspielen binnen 48 Stunden schickte Dirk Hannappel seine SG Herschbach zum Feiern. Marco Rosbach

Die Priorität war gesetzt: Erst sollten die Fußballer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz auf dem Platz alles geben, dann bei der Fastnacht. Der Plan, den Dirk Hannappel geschmiedet hatte, ging auf.

Das Testspielprogramm der Westerwälder Bezirksligisten am dritten Februarwochenende war vergleichsweise überschaubar. Einige hatten sich ohnehin freie Fastnachtstage gegönnt, andere mussten ihre Spiele absagen. Doch gespielt wurde auch.SG Herschbach/Girkenroth/Salz – FC Dorndorf 4:2 (4:0).







Artikel teilen

Artikel teilen