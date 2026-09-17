VfB Wissen beim Aufsteiger Hannappel: Gegen Guckheim hat es immer wehgetan Marco Rosbach 17.09.2026, 15:02 Uhr

i Ob VfB-Trainer Dirk Hannappel Szenen wie diese meint, wenn er sagt, dass es gegen Guckheim „immer wehgetan“ habe? Mit Samthandschuhen werden Jonas Hannappel (links, hier gegen Berods Luan Linus Brandenburger) und Co. Tabellenführer Wissen nicht anpacken dürfen, wollen sie eine Chance haben. Jürgen Augst/byJogi

Erst drei Siege, dann drei Niederlagen: Als Aufsteiger hat die SG Guckheim in der Bezirksliga Ost viel erlebt. Jetzt geht es für das Team von Thomas Benner gegen Topfavorit VfB Wissen, dessen Trainer so manch schmerzhafte Erinnerung an Guckheim hat.

So famos der Auftakt mit drei Siegen in Folge war, so deutlich fiel die Lektion in den drei Partien danach aus für die SG Guckheim/Kölbingen. Gegen Weitefeld, Westerburg und Berod gab’s zuletzt nichts zu holen – und die Aufgaben werden für den Aufsteiger in der Bezirksliga Ost nicht leichter.







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