Erst drei Siege, dann drei Niederlagen: Als Aufsteiger hat die SG Guckheim in der Bezirksliga Ost viel erlebt. Jetzt geht es für das Team von Thomas Benner gegen Topfavorit VfB Wissen, dessen Trainer so manch schmerzhafte Erinnerung an Guckheim hat.
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So famos der Auftakt mit drei Siegen in Folge war, so deutlich fiel die Lektion in den drei Partien danach aus für die SG Guckheim/Kölbingen. Gegen Weitefeld, Westerburg und Berod gab’s zuletzt nichts zu holen – und die Aufgaben werden für den Aufsteiger in der Bezirksliga Ost nicht leichter.