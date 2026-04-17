Akuell kämpfen im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost vier Mannschaften um einen rettenden Platz. Dazu gehören die SG Herschbach und die SG Müschenbach, deren Wege sich am Sonntag kreuzen. Beiden hilft nur ein Sieg weiter.
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Vier Absteiger sind in der Bezirksliga Ost vorgesehen. Von den Teams, die aktuell auf den ungeliebten Positionen am Tabellenende stehen, fällt nur Schlusslicht Ahrbach ab, die anderen drei weisen jeweils 18 Punkte auf. Und zwei der Wackelkandidaten, die SG Herschbach/Girkenroth/Salz und die SG Müschenbach/Hachenburg, treffen am Sonntag (15 Uhr, in Herschbach) im direkten Duell aufeinander.