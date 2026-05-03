Nach 1:3 gegen TuS Montabaur Hannappel bekennt sich trotz Gerüchten zu Herschbach Rolf Schulze 03.05.2026, 20:44 Uhr

i Trainer Dirk Hannapel trat Spekulationen entgegen, dass seine Zeit bei der SG Herschbach im Falle des Abstiegs endet. Volker Horz

Als Aufsteiger hat es die SG Herschbach schwer in der Bezirksliga Ost. Doch aufzugeben ist keine Option für Trainer Dirk Hannappel, der bekundet, auch im Fall des Abstiegs zu bleiben. Damit tritt er Spekulationen im seine Zukunft entgegen.

Die Spiele werden weniger – die bescheidene Punktzahl bleibt. Noch ist rein rechnerisch nichts fix. Nach der neuerlichen 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Montabaur scheinen die Bezirksligalichter beim Klassenneuling SG Herschbach/Girkenroth/Salz aber allmählich auszugehen.







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