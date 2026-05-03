Als Aufsteiger hat es die SG Herschbach schwer in der Bezirksliga Ost. Doch aufzugeben ist keine Option für Trainer Dirk Hannappel, der bekundet, auch im Fall des Abstiegs zu bleiben. Damit tritt er Spekulationen im seine Zukunft entgegen.
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Die Spiele werden weniger – die bescheidene Punktzahl bleibt. Noch ist rein rechnerisch nichts fix. Nach der neuerlichen 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Montabaur scheinen die Bezirksligalichter beim Klassenneuling SG Herschbach/Girkenroth/Salz aber allmählich auszugehen.