Gipfeltreffen in Malberg Hammel-Elf hat mit Betzdorf noch eine Rechnung offen 20.11.2025, 18:21 Uhr

i Wer setzt sich im Spitzenspiel mit seiner Mannschaft durch? Malbergs Trainer Florian Hammel (links) empfängt Enis Caglayan (rechts) und seine Betzdorfer Mannschaft in Malberg. Jürgen Augst/byJogi (2), Horst Wengenroth; Montage: S. Wolf

Die punktgleichen Tabellenführer treffen am Samstag aufeinander – da soll auch das Wetter nichts dagegen haben. Die Heimelf aus Malberg will dabei die Auftaktniederlage in Betzdorf wettmachen. Wer setzt sich an der Spitze ab?

Mehr geht nicht: Wenn die SG Malberg die SG 06 Betzdorf am Samstag in der Bezirksliga Ost empfängt, stehen sich die beiden punktgleichen Tabellenführer gegenüber. Beiden Lagern ist die Vorfreude anzumerken, da soll das Wetter auf keinen Fall dazwischenfunken.







