Höhr wird nicht zwingend genug
Guckheims Defensive ist der Schlüssel zum Sieg
Fabien Rusteberg (in Weiß) erzielte den 2:0-Endstand für seine SG Guckheim/Kölbingen gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen (in
Fabien Rusteberg (in Weiß) erzielte den 2:0-Endstand für seine SG Guckheim/Kölbingen gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen (in Blau).
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Fußball-Bezirksliga Ost triumphiert Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen mit einem 2:0 gegen SF Höhr-Grenzhausen. Eine starke Defensive und frühe Nadelstiche sichern der SG den Auftaktsieg.

Lesezeit 2 Minuten
Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost feierte der Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen einen 2:0 (2:0)-Sieg. Damit holte die SG um Trainer Thomas Benner den ersten Heimerfolg in der laufenden Saison und gleichzeitig die ersten drei Punkte für das Ziel Klassenverbleib.
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