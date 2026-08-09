In der Fußball-Bezirksliga Ost triumphiert Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen mit einem 2:0 gegen SF Höhr-Grenzhausen. Eine starke Defensive und frühe Nadelstiche sichern der SG den Auftaktsieg.
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Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost feierte der Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen einen 2:0 (2:0)-Sieg. Damit holte die SG um Trainer Thomas Benner den ersten Heimerfolg in der laufenden Saison und gleichzeitig die ersten drei Punkte für das Ziel Klassenverbleib.