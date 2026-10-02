Sie verstehen sich bestens und lassen ihre Mannschaften in der Vorbereitung gerne gegeneinander spielen. Im Juni feierten die SG Guckheim von Thomas Benner und die SG Rennerod von Sebastian Boddenberg gemeinsam den Aufstieg. Jetzt geht’s um Punkte.
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Obwohl sie erst seit dieser Saison in einer Klasse beheimatet sind, kreuzen sich die Wege der SG Guckheim/Kölbingen und der SG Rennnerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut am Sonntag bereits zum vierten Mal in diesem Jahr. „Ich glaube, wir haben gegen niemanden häufiger gespielt, seitdem ich in Guckheim bin“, sagt Trainer Thomas Benner vor dem Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger in der Bezirksliga Ost (So.