Wenn die Trainer Kumpels sind Guckheim und Rennerod schlagen das nächste Kapitel auf Marco Rosbach 02.10.2026, 09:00 Uhr

i In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga trennten sich die SG Guckheim (rechts Luca Goldhausen) und die SG Rennerod (links Michael Löwen) vor großer Kulisse 1:1 – was beiden reichte. Horst Wengenroth

Sie verstehen sich bestens und lassen ihre Mannschaften in der Vorbereitung gerne gegeneinander spielen. Im Juni feierten die SG Guckheim von Thomas Benner und die SG Rennerod von Sebastian Boddenberg gemeinsam den Aufstieg. Jetzt geht’s um Punkte.

Obwohl sie erst seit dieser Saison in einer Klasse beheimatet sind, kreuzen sich die Wege der SG Guckheim/Kölbingen und der SG Rennnerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut am Sonntag bereits zum vierten Mal in diesem Jahr. „Ich glaube, wir haben gegen niemanden häufiger gespielt, seitdem ich in Guckheim bin“, sagt Trainer Thomas Benner vor dem Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger in der Bezirksliga Ost (So.







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