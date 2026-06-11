Während die SG Ellingen früh raus war aus dem Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga Ost, haben die SG Guckheim und die SG Rennerod ihre Chance genutzt und steigen als Vizemeister in den Fahrstuhl nach oben. An Gijón ’82 erinnerte nichts.
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Das in Aufstiegsrunden obligatorische Elfmeterschießen zum Abschluss der Runde der A-Klasse-Zweiten aus dem Bezirk Ost des Fußballverbands Rheinland wurde zur Gaudi. Die Spieler der SG Guckheim/Kölbingen nippten bereits am Bierglas, während insgesamt 17 Schützen antraten, ehe die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut als 9:8-Sieger feststand.