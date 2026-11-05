HWW ist für Benner der Favorit Guckheim muss in Niederroßbach einen Schritt aufholen Marco Rosbach 05.11.2026, 12:55 Uhr

i Thomas Benner und die SG Guckheim haben sich aus ihrem Tief herausgearbeitet, dürfen aber nicht nachlassen. Horst Wengenroth

Es ist nicht viel, was die über Jahre etablierte SG HWW Niederroßbach/Basalt und Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen nach der ersten Halbserie in der Bezirksliga Ost trennt. Warum die Rollen für Gästetrainer Thomas Benner dennoch klar verteilt sind.

Zwar konnte die SG Guckheim/Kölbingen im Oktober den Fluch des Null-Punkte-Septembers vertreiben, vollends nach Wunsch verlief aber auch dieser Monat nicht. Insbesondere das Finale an Halloween hatten sich Trainer Thomas Benner und sein Team anders vorgestellt.







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