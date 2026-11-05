HWW ist für Benner der Favorit
Guckheim muss in Niederroßbach einen Schritt aufholen
Thomas Benner und die SG Guckheim haben sich aus ihrem Tief herausgearbeitet, dürfen aber nicht nachlassen.
Thomas Benner und die SG Guckheim haben sich aus ihrem Tief herausgearbeitet, dürfen aber nicht nachlassen.
Horst Wengenroth

Es ist nicht viel, was die über Jahre etablierte SG HWW Niederroßbach/Basalt und Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen nach der ersten Halbserie in der Bezirksliga Ost trennt. Warum die Rollen für Gästetrainer Thomas Benner dennoch klar verteilt sind.

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Zwar konnte die SG Guckheim/Kölbingen im Oktober den Fluch des Null-Punkte-Septembers vertreiben, vollends nach Wunsch verlief aber auch dieser Monat nicht. Insbesondere das Finale an Halloween hatten sich Trainer Thomas Benner und sein Team anders vorgestellt.
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