In der Offensive drückt bei beiden der Schuh: 19 Mal hat die SG Guckheim getroffen, 18 Mal der SV Windhagen. Im Kellerduell am letzten Hinrundenspieltag der Bezirksliga Ost müssen beide liefern, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.
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Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde hat die SG Guckheim/Kölbingen 14 Punkte auf dem Konto und hält sich damit gerade so oberhalb des Strichs, der im Abstiegskampf die Geretteten von den Gescheiterten trennt. Nach ihrem famosen Start mit drei Siegen ist die Mannschaft von Trainer Thomas Benner peu à peu abgerutscht Richtung Tabellenkeller und wird nun alles daran setzen, vor der Winterpause spürbar nachzulegen.