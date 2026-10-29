Richtungsweisendes Duell Guckheim hat den SV Türkiyemspor direkt vor Augen Moritz Hannappel 29.10.2026, 09:37 Uhr

i Thomas Benner, Trainer der SG Guckheim, weiß um die Steigerung des Mitaufsteigers aus Ransbach-Baumbach in den vergangenen Wochen. Mit einem Sieg könnte seine Elf in der Tabelle um zwei Punkte vorbeiziehen. Horst Wengenroth

Der Zwölfte empfängt den Elften: Wer verschafft sich im direkten Vergleich Luft nach ganz unten – oder bewegen sich beide Mannschaft weiter im Gleichschritt? Das Aufsteiger-Duell in Guckheim könnte ein richtungsweisendes vor der Winterpause werden.

Das erste von zwei Aufsteigerduellen – neben der Partie am Sonntag zwischen der SG Weitefeld und der SG Horressen – am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen der SG Guckheim/Kölbingen und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach am Samstag, 17 Uhr, ist ein richtungsweisendes.







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