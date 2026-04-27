Zwar kam die TuS Burgschwalbach kurz nach der Trennung von Trainer Timo Wimmer gegen Aufsteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz nicht über ein torloses Remis hinaus, doch der Abstand zum ersten Abstiegsplatz wuchs auf sechs Zähler an.
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Im Fußball kursiert der Spruch vom Punkt, mit dem alle leben können. Nach dem 0:0 in der Bezirksliga-Partie zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz war er nicht zu hören. Jedem war klar: Im Abstiegskampf helfen nur Dreier weiter.