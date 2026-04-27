Fußball-Bezirksliga Grassierende Torschusspanik führt zu einem 0:0 Thorsten Stötzer 27.04.2026, 07:54 Uhr

i Burgschwalbachs Mica Luis Schramm beim Eckball. Aber auch der brachte den Rot-Schwarzen gegen Aufsteiger SG Herschbach letztlich nichts ein. Thorsten Stötzer

Zwar kam die TuS Burgschwalbach kurz nach der Trennung von Trainer Timo Wimmer gegen Aufsteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz nicht über ein torloses Remis hinaus, doch der Abstand zum ersten Abstiegsplatz wuchs auf sechs Zähler an.

Im Fußball kursiert der Spruch vom Punkt, mit dem alle leben können. Nach dem 0:0 in der Bezirksliga-Partie zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz war er nicht zu hören. Jedem war klar: Im Abstiegskampf helfen nur Dreier weiter.







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