Es waren Worte wie „Zutrauen“, „konsequent“ und „erzwungen“, die in den Faziten der beiden Spielertrainer beim Spiel in der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau herausstachen. Es waren Worte, die die vorangegangene knapp 99 Minuten auf dem Beroder Rasenplatz ziemlich treffend beschrieben. In einer Begegnung, in der den Gastgebern lange Zeit das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten fehlte, zeigten sich die Gastgeber am Ende vor dem gegnerischen und auch dem eigenen Tor nicht konsequent genug, sodass die Hausherren nach langem 0:1-Rückstand doch noch einen 2:1-Heimsieg erzwingen konnten.

Warum seine Elf erst wieder in der Schlussphase zwingender wurde und davor vor allem im letzten Drittel die Durchschlagskraft vermissen ließ, wusste Berods Spielertrainer Justin Keeler nicht wirklich zu beantworten. „Weil wir nur noch so spielen“, beschrieb er mit einem Lächeln.

Alpenrod kommt über einfache Mittel zum Torerfolg

Die Gäste aus Alpenrod waren in der ersten Halbzeit zwingender in ihrem Offensivspiel. Auf dem bekannt holprigen Rasenplatz versuchten sie, mit einfachen Mitteln in Richtung gegnerisches Tor zu gelangen. Während die Gastgeber sich oftmals in Dribblings an den Alpenroder Defensivspielern festrannten, suchte die Hellinghausen-Elf nach Ballgewinnen zügig den ehemaligen Zweitligaspieler Johannes Rahn, der im Sturmzentrum die Bälle reihenweise an die nachrückenden Mitspieler ablegte oder verteilte. Nach elf Minuten durften die Alpenroder auch das erste Mal jubeln. Denis Olejnikov legte sich an der rechten Strafraumgrenze den Ball – halb mit der Brust, halb mit dem linken Oberarm – an seinem Gegenspieler vorbei und spielte den Ball flach in die Mitte, wo Adil Damon Aydin die Hand-Reklamationen der Beroder egal waren und er über den Umweg des Beines von Beroders Nick Neumann zur Führung traf.

In der Folge erarbeiteten sich die Gäste weitere Torchancen. Zweimal gar nach genau dem gleichen Schema. Kevin Falk zog mit dem rechten Fuß einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in Richtung Strafraum, wo zunächst Rahn (20.) und wenig später Maximilian Mies per Kopf in Richtung langen Pfostens verlängerten. Beide Male hatten die Gäste den Torschrei schon auf den Lippen, doch Berods Torhüter Hrvoje Vincek parierte jeweils exzellent.

Alpenrod lässt Chancen liegen, Berod trifft spät

Auch im zweiten Durchgang waren die Alpenroder dem zweiten Treffer näher als Berod dem ersten. Wurde Hachem Dachraoui nach Vorlage von Rahn noch aufgrund einer Abseitsstellung aus aussichtsreicher Position zurückgepfiffen (47.), scheiterte er nach 66 Minuten an Vincek und dem Außenpfosten. Die anschließende Ecke landete im zweiten Versuch bei Falk, der artistisch im Strafraum abzog, jedoch ein wenig zu hoch zielte (67.).

Ausgerechnet ein verschossener Elfmeter sollte die Gastgeber in der Schlussphase aufwecken. Gordon Wild scheiterte an Alpenrods Artur Kühl, nachdem Colin Römer im Vorhinein für das Empfinden von Schiedsrichter Paul Volk regelwidrig vom grätschenden Mies getroffen wurde. In der nun einsetzenden Beroder Drangphase traf Mladen Petrovic mit einem satten Direktschuss nur den Innenpfosten (77.), ehe die Keeler-Elf vier Minuten später ausglich. Petrovic bediente Römer, der den Ball in die Maschen wuchtete – 1:1 (81.). Verpasste Tom Brand nach Doppelpass mit Petrovic (83.) und Vorlage von Wild (84.) noch die Führung, war es Wild, der Berod spät jubeln ließ (90.+4). Eine hohe Flanke von Petrovic kontrollierte der Linksfuß sehenswert und traf flach ins Eck.

„Die ersten 70 Minuten waren super, danach haben wir vieles vermissen lassen.“

Alpenrods Spielertrainer Björn Hellinghausen

„Uns fehlt das Zutrauen, auch nachhaltig in das Eins-gegen-Eins zu gehen“, versuchte Keeler zu begründen, woran es in den ersten 70 Minuten im Offensivspiel hakte. In 70 Minuten, „in denen wir eigentlich näher am Sieg sind“, wie es Hellinghausen hinterher beschrieb. Und: „Wir haben vorne die Chancen und machen dann hinten zwei eklatante Stellungsfehler. Du musst 90 Minuten konsequent zu Werke gehen. Das sind Sachen, die mich ärgern. Die ersten 70 Minuten waren super, danach haben wir vieles vermissen lassen.“

SG Berod-W./Lautzert-O. – SG Alpenrod/L./N./U. 2:1 (0:1)

Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis: Vincek – Wardein (58. Wagner), Neumann, Niedergesäß (25. Hesseler), Keeler, Brandenburger – Brand, Lang (10. Römer, 90.+6 Cziudej), Petrovic – Wild, Strauch.

Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau: Kühl – Rapita, Breuer, Heidrich, J. Benner (64. L. Benner) – Falk, Mies – Olejnikov (65. Scherreiks), Dachraoui (76. Hellinghausen), Aydin (85. Jung) – Rahn.