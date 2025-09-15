1:0 ist auch gewonnen - diese alte Fußballer-Floskel bewahrheitete sich für die TuS Burgschwalbach, die sich mit dem 1:0 gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen auf den 8. Tabellenplatz verbesserte.

Durch ein Tor von Tizian Goliasch im buchstäblich letzten Moment hat die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga ihre Mini-Serie ausgebaut. Das Duell mit den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen ging mit 1:0 (0:0) an die Elf vom Märchenwald.

Lange Zeit blieben am Stellweg klare Torchancen Mangelware. Letztlich brachte eine Standardsituation die Entscheidung. „Am Ende haben wir natürlich Glück, aber wir haben uns das erzwungen und eine tolle Moral gezeigt“, freute sich TuS-Trainer Timo Wimmer.

Angriffsversuche der TuS bleiben weitgehend wirkungslos

Bis Mitte der ersten Hälfte bot sich den Zuschauern ein zerfahrenes Bild: Beide Teams agierten mit viel Einsatz, leisteten sich aber zahlreiche Abspielfehler und Unkonzentriertheiten im Aufbau. Zwar wirkten die Rot-Schwarzen einen Tick zielstrebiger, doch zwingende Aktionen ergaben sich hüben wie drüben eher selten. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Burgschwalbacher die Initiative und versuchten, mit langen Bällen hinter die Kette der Höhr-Grenzhäuser zu kommen. Doch die Angriffsversuche der TuS blieben weitgehend wirkungslos. Erst kurz vor der Pause wurde es mal gefährlich, Fynn Altenhofen setzte sich über den linken Flügel stark durch, verfehlte jedoch knapp.

Nach Wiederbeginn nahm die Partie Fahrt auf. Der sieglose Gast vom Flürchen kam wacher aus der Kabine und setzte gleich das erste Ausrufezeichen, doch der Abschluss von Bruno Antunes wurde im letzten Moment abgefälscht. Die Gastgeber brachten mit Siekmann und Krugel frische Kräfte, die dem Offensivspiel etwas mehr Struktur verliehen. Dennoch blieb es auf beiden Seiten bei vielen Halbchancen. Die größte Möglichkeit verzeichnete Burgschwalbach, als ein abgefälschter Freistoß direkt vor die Füße von Tizian Goliasch fiel, der aus wenigen Metern jedoch am stark reagierenden Keeper der Westerwälder scheiterte (65.).

Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung Burgschwalbachs Altenhofen, der in der 75. Minute unter Schmerzen vom Platz getragen werden musste. Kurz darauf wäre die folgende Ecke beinahe zum Knackpunkt geworden, doch Simon Biebricher verpasste hauchdünn mit dem Kopf. In der Schlussphase nahm die Partie an Dramatik zu. Die Gäste kamen durch Lennard Reimers zu ihrer besten Gelegenheit, der frei vor dem Tor aber zu lange zögerte (85.). Im direkten Gegenzug tauchte auch Julian Ohlemacher allein vor dem Tor auf, scheiterte aber am glänzend reagierenden Spfr-Torwart Philip Gelhard. Kurz darauf schwächte sich Burgschwalbach durch eine Gelb-Rote Karte gegen Krugel selbst.

„E s muss vorher meiner Meinung nach überhaupt keinen Freistoß geben. Der Schiedsrichter hat damit das Spiel mit entschieden.“

Gäste-Coach Almir Ademi zur entscheidenden Szene.

Alles deutete auf ein torloses Remis hin – bis kurz vor dem Abpfiff dann doch der entscheidende Moment für Verzückung sorgte: Nach einem Freistoß Ohlemachers stieg Goliasch am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zum viel umjubelten 1:0 ins Netz und besiegelte damit den knappen Heimsieg. Dieser Treffer stand sinnbildlich für den gesamten Spielverlauf: Aus dem Spiel heraus wollte kaum etwas gelingen – also musste ein Standard die Partie entscheiden. „Eigentlich war das so ein klassisches 0:0 Spiel, womit am Ende wahrscheinlich auch beide zufrieden mit gewesen wären. Momentan sind wir sowieso in einer schwierigen Situation und dann fangen wir kurz vor Schluss noch den Lucky-Punch. Das ist natürlich extrem bitter, vor allem, weil es vorher meiner Meinung nach überhaupt keinen Freistoß geben muss. Der Schiedsrichter hat damit das Spiel mit entschieden“, zeigte sich Gäste-Coach Almir Ademi nach dem Abpfiff maßlos enttäuscht.

Burgschwalbach: Dressler – Haas, Schramm, Hassoun (55. Siekmann), S. Biebricher – Weilnau, Goliasch, Aydogdu (87. Heimann), Lorch (55. Krugel), Altenhofen (72. Sylla) – Ohlemacher (90. Wehbi).

Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Celik, Öztürk, Kamtsikis, Kilian (65. Tasli) – Kiehl (90. Birnbach), Zimmerschied, Heinz, Hermann, Antunes (73. Alberto) – Urwer (65. Reimers).

Schiedsrichter: Pascal Wagener.

Tor: 1:0 Tizian Goliasch (90.+6).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Burgschwalbachs Luca Miguel Krugel (90., Unsportlichkeit).

Zuschauer: 150.