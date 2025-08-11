Lies der Aufsteiger nach einer schnellen Führung zunächst noch eine gewisse Gier vermissen, steigerten sie sich in Halbzeit zwei – begünstigt durch technisch Unsauberkeiten im Asbacher Offensivspiel – und siegten letztlich nicht unverdient.

Als Trainerteam und Ersatzspieler des SV Windhagen in der siebten Minuten der Nachspielzeit in Richtung Torschützen Christopher Alt stürzten und den eingewechselten Stürmer in einer Jubeltraube vergruben, war das Spiel bereits zugunsten des Aufsteigers entschieden. Auch Schiedsrichter Alexander Mürtz pfiff das Spiel nicht mehr an. Der Bezirksliga-Ost-Rückkeher feierte im Lokalduell gegen den TuS Asbach beim 3:1 (1:1)-Heimsieg einen Start nach Maß.

Windhagen darf früh jubeln

Der Sekundenzeiger hatte keine zwei Runden gedreht, da durften die einheimischen Fans bereits das erste Mal jubeln. Stürmer Luca Busch war an der Strafraumkante an den Ball gekommen und legte den Ball überlegt am herauseilenden Asbacher Keeper Waldemar Komor vorbei ins Tornetz (2.). Ein Treffer, der dem Neuling normalerweise Sicherheit geben sollte. „Wir sind gut reingekommen“, sah auch Windhagens Co-Trainer Christian Fuchs, der den urlaubenden Trainer Enes Özbek an der Seitenlinie vertrat, „holen dann aber Asbach durch einen krassen, individuellen Fehler zurück.“ Denn nur drei Minuten später wähnte sich Spielmacher Can Sülzen an der Mittellinie scheinbar zu sicher und wollte den Ball unter Druck lässig zurück zu seinem Keeper Philipp Nüsse spielen. Dabei übersah er allerdings Asbachs Stürmer Nino Alessandto Fuhr, der die Einladung annahm, sich aufdrehte und ausglich (5.). Ein Fehler seines „Zehners“, den Co-Trainer Fuchs gut zwei Stunden später schon längst wieder verzeihen konnte.

Doch gleich nach dem Ausgleich war es der letztjährige Ligazehnte, der auch im Spiel angekommen war und sich um Spielkontrolle bemühte. Mehrere Male konnten sie Nils Amelong, Sommer-Rückkehrer von der SG Ahrbach, auf der linken Offensivseite freispielen. Doch entweder zielte er zu ungenau vom Strafraumeck (13.), verpasste mit einem Schlenzer knapp den Torerfolg (24.) oder fand mit seiner scharfen, flachen Hereingabe nur das Bein von Windhagens soliden Innenverteidigers Malcom Kochems (44.). In der Zwischenzeit hatten die Gastgeber zudem Glück, dass Kochems für seinen bereits geschlagenen Torwart Nüsse vor der Linie retten konnte (35.), und, dass Asbachs Fuhr nach einem unzureichend geklärten Ball im Strafraum zum Schuss kam, er aus acht Metern aber nur die Latte traf (39.).

Asbach wird immer ungenauer

Die Asbacher kamen zunächst auch auffälliger aus der Kabine, besaßen zumindest die erste gefährliche Torchance. Der zur Halbzeit eingewechselte Philipp Germscheid versuchte es von der linken Seite aus spitzem Winkel, traf aber nur das Außennetz (49.). Fortan schlichen sich im Spiel der Asbacher jedoch zu viele Ungenauigkeiten ein. „Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir die Intensität hochhalten müssen. Wir haben die letzte Gier ein wenig vermissen lassen“, beschrieb Windhagens Co-Trainer Fuchs. Ja, seine Elf wurde gieriger, allen voran Linksverteidiger Muhammet Bayraktar feierte sich selbst nach mehreren gewonnenen Laufduellen und Zweikämpfen lautstark selbst.

„Wir haben mit dem Ball zu viele schlechte Entscheidungen getroffen.“

Asbachs Trainer Simone Floris sah im eigenen Spiel zu viele technische Mängel.

Auch im Mittelfeld kamen die Gastgeber zu vielen Ballgewinnen. Begünstigt war das aber auch durch teils schlampige Abspiele der Asbacher. „Wir haben mit dem Ball zu viele schlechte Entscheidungen getroffen“, konstatierte auch TuS-Coach Simone Floris hinterher. Einen Ballverlust nutzte der SVW zu einem Konter, bei dem Zyad El Mahdaoui und Luca Busch sich sehenswert vor das Asbacher Tor kombinierten. Bei der Offensivaktion, in der El Mahdaoui nach feiner Einzelaktion auf Busch durchsteckte und der 1:0-Torschütze vor Gäste-Torwart Komor noch einmal uneigennützig zu El Mahdaoui querlegte, hätte sich der Neuling eine Führung durchaus verdient gehabt. Leon Rottscheidt grätschte den Ball allerdings mit letzter Kraft vor der Torlinie weg (52.).

Auch wenn bei der Floris-Elf nach vorne nicht viel funktionierte, kamen sie dennoch durch Einzelaktionen in Tornähe. Die beste Möglichkeit hatte Fuhr, der von links in die Mitte zog und seinen Schlenzer an den Innenpfosten setzte (61.). Der eingewechselte Moritz Kuhn setzte über die linke Seite vereinzelt noch einmal Akzente, seine Hereingaben verpufften allerdings an den Defensivbeinen der Gastgeber (67., 69., 90.+5).

„Unglücksrabe“ Sülzen bleibt cool

Und der Liga-Rückkehrer, der immer mehr die Oberhand zwischen den Strafräumen gewann, wurde plötzlich noch einmal angriffslustig. Dongyeon Yoo verzog nach Hackenablage von Busch noch deutlich (76.). Besser machte es Sülzen, der „Unglücksrabe“ aus der fünften Minute, als er in der 82. Minute einen Foulelfmeter – El Mahdaoui wurde im Laufduell von Ingo Bruns ungeschickt umgezogen – sicher ins Eck verwandelte.

„Es hat uns heute erwischt. Wir waren technisch nicht auf der Höhe und haben auch gegen den Ball nicht so verschoben, wie wir uns das vorgestellt haben“, bilanzierte Floris, wollte die Auftakt-Niederlage aber schnell abhaken: „Wir wissen aber auch, dass wir es besser können.“

Am Ende haben wir die Gier dann optimal auf den Platz gebracht und auch nicht unverdient gewonnen.“

Windhagens Co-Trainer Christian Fuchs﻿

Sein Gegenüber Fuchs hatte nicht nur Sülzen verziehen, sondern freute sich auch für das komplette Team, das sich nach Alts Schlusspunkt zusammen in den Armen lag: „Am Ende haben wir die Gier dann optimal auf den Platz gebracht und auch nicht unverdient gewonnen.“