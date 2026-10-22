Es müssen Punkte her Gesperrtes Duo tut der TuS Burgschwalbach sehr weh Stefan Nink 22.10.2026, 13:12 Uhr

i Michael Bartels (am Ball) kann nach überstandener Kopfverletzung das Burgschwalbacher Spiel wieder antreiben. Thorsten Stötzer

Die Lage in der Fußball-Bezirksliga Ost ist für die TuS Burgschwalbach schwierig. Um das rettende Ufer nicht früh aus den Augen zu verlieren, muss trotz schwerwiegender Ausfälle am Sonntag gegen Aufsteiger SG Guckheim ein Dreier her.

Die Monate September und Oktober hatte Trainer Andreas Müller, der zusammen mit Tim Heimann bei der TuS Burgschwalbach in der Verantwortung steht, als die Wochen ausgemacht, in denen seinem Team der Weg in der Fußball-Bezirksliga Ost gewiesen wird. Zwar schaut der Oberneiser grundsätzlich eher von Spiel zu Spiel, doch beim Blick auf das Programm sollte diese Phase punkteträchtig für die Elf vom Märchenwald sein.







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