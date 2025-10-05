Umstrittene Szene in Asbach Germscheids 50-Meter-Hammer macht Lautzert rasend Thomas Hardt 05.10.2025, 19:33 Uhr

i Lautzert-Coach Justin Keeler konnte nicht fassen, wie sein Team in Rückstand geriert. „So etwas habe ich in meiner über 25-jährigen Laufbahn als Spieler und Trainer noch nicht erlebt", schimpfte er. Jürgen Augst

Die Szene des Spiels war unschwer auszumachen. Aus 50 Metern schoss Philipp Germscheid seinen TuS Asbach zum Sieg gegen die SG Lautzert. Ein Traumtor, könnte man meinen. Doch das sahen nicht alle so. Die Gäste waren außer sich nach dem Treffer.

Simone Floris fasste sich kurz bei seiner sportlichen Analyse nach Spielende. „Ein verdienter Sieg“, meinte er. „Vor allem aufgrund unserer starken ersten Halbzeit.“ Inhaltlich vollkommen richtig. Der von Floris trainierte TuS Asbach hatte soeben das Bezirksligaduell gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 2:1 (0:0) für sich entschieden.







Artikel teilen

Artikel teilen