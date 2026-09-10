Müschenbach unter Druck
Gerhardts gemischte Gefühle vor Kellerkrimi gegen Höhr
Im März noch Gegenspieler, inzwischen Teamkollegen: Christian Schauer (blaues Trikot) ist nach vielen Jahren bei den SF Höhr-Gr
Im März noch Gegenspieler, inzwischen Teamkollegen: Christian Schauer (blaues Trikot) ist nach vielen Jahren bei den SF Höhr-Grenzhausen zur SG Müschenbach/Hachenburg gewechselt, wo Andreas Bleich einer der zentralen Akteure ist.
Andreas Hergenhahn

Fünf Teams sind in der Bezirksliga Ost noch ohne Sieg, zwei von ihnen stehen sich im direkten Duell gegenüber. Für Höhr-Grenzhausen ist das die Chance, sich etwas abzusetzen, während Müschenbach gewinnen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren.

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Ohne Sieg sind beide, doch die SF Höhr-Grenzhausen haben zumindest zwei Punkte auf ihrem Konto stehen, während die SG Müschenbach/Hachenburg noch ohne Zählbares ist nach fünf Spieltagen in der Bezirksliga Ost. Am Sonntagnach (15 Uhr) kreuzen sich die Wege der beiden Kellerkinder in HachenburgWie es ist, gegen die Sportfreunde zu gewinnen, wissen die Müschenbacher.
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