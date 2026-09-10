Fünf Teams sind in der Bezirksliga Ost noch ohne Sieg, zwei von ihnen stehen sich im direkten Duell gegenüber. Für Höhr-Grenzhausen ist das die Chance, sich etwas abzusetzen, während Müschenbach gewinnen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren.
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Ohne Sieg sind beide, doch die SF Höhr-Grenzhausen haben zumindest zwei Punkte auf ihrem Konto stehen, während die SG Müschenbach/Hachenburg noch ohne Zählbares ist nach fünf Spieltagen in der Bezirksliga Ost. Am Sonntagnach (15 Uhr) kreuzen sich die Wege der beiden Kellerkinder in HachenburgWie es ist, gegen die Sportfreunde zu gewinnen, wissen die Müschenbacher.