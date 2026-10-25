Als Elf der ersten Saisonwochen zahlte die SG Weitefeld zuletzt gegen Spitzenteams Lehrgeld. Im Aufsteigerduell bei der SG Rennerod gelang jetzt durch einen hart erkämpften Sieg die Trendwende. Ein Platzverweis spielte den Gästen in die Karten.
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In einem rasanten Aufsteigerduell behielt die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken bei Ihrem Gastspiel bei der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck mit 2:1 (1:1) die Oberhand. Vier Niederlagen gegen die Schwergewichte der Bezirksliga Ost hatte das Trainergespann Stefan Häßler und Kevin Wiederstein jüngst einstecken müssen, um nun wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.